Müslim’e göre Türkiye’nin artık ‘kimsesi yok’: Türk halkının en sadık dostu biziz

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, AKP hükümetinin dış politikada herkesi kendine düşman ettiğini, ‘sadık tek dostunun’ PYD olduğunu söyledi.

Nevruz kutlamaları için gittiği İsveç’te Evrensel’den Murat Kuseyri’ye konuşan Müslim, ABD’nin yeni bir operasyon hazırlığı yaptığı Rakka üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rakka’yı IŞİD’den geri aldıktan sonra PYD’nin şehirden çekileceğini belirten Müslim, yönetime halkın karar vereceğini ifade etti: “Hem Ruslar hem de ABD kendi çıkarları için bizimle hareket ediyor. Ama bizim halkımızın da çıkarları var. Karşılıklı çıkarlarımız olduğu için birlikte hareket ediyoruz. Yani aramızdaki ilişki karşılıklı çıkar ilişkisi. ABD ve Rusya, IŞİD’ı Rakka’dan çıkarmak istiyor. Biz de istiyoruz. IŞİD orada oldukça biz evlerimizde rahat uyuyamıyoruz. Bu nedenle onları oradan çıkartacağız. IŞİD’in orada bulunmasını hiçbir zaman kabul edemeyiz. ABD istediği için değil, bizim çıkarlarımız açısından IŞİD’in atılması gerektiği için Rakka’yı alacağız. Daha sonra orada nasıl bir yönetim olacağına Rakka halkı karar verecek. Biz oradan çekileceğiz.”

‘AKP ne hakla halkına bu kadar kötülük yapabilir?’

AKP hükümetinin, PYD ve YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘demografik yapıyı değiştirdikleri’ne dair iddialarını da değerlendiren PYD Eş Başkanı, “Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta rapor yayınlandı. Raporda bu iddiaların yalan olduğu söyleniyor. Bizim hiçbir zaman demografik yapıyı değiştirme düşüncemiz olamaz. Tersine başka yerlerden kaçıp bizim bölgelere gelen halkları konuk ediyoruz” dedi.

Müslim, AKP hükümetinin tüm dünyaya düşman olduğunu belirterek, PYD’yi Türkiye’nin sahip olduğu ‘tek dost’ olarak niteledi: “Her yerde Türkiye ile IŞİD aynı görülüyor. Ne hakla Türk halkına bu kadar kötülük yapabilir? Türk halkının en sadık dostu biziz. Defalarca dost olmak istediğimizi söyledik. AKP kendi ülkesinde çözemediği sorunu bizim sırtımıza yıkmaya çalışıyor. En büyük iyilik barışı sağlamaktır.”