Müslim: Tehdit değiliz; ABD, Türkiye ile aramızı buldu, bütün şartları kabul ettik

BBC Türkçe’ye konuşan Suriye’deki Kürtlerin temsilcilerinden Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) sözcüsü Salih Müslim, Suriye’deki ABD askerlerinin sadece sınır bölgesinden çekildiğini, diğer yerlerde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Müslim, ABD’nin Türkiye ile DSG arasındaki ‘dolaylı görüşmeleri’ de doğrulayarak, son anlaşmaya DSG’nin onay verdiğini belirtti. Müslim, IŞİD’in henüz ‘tamamen’ bitmediğini, halen kontrol ettiği topraklar olduğunu belirterek, ABD’nin sözlerinin hiç birini tutmadan geri adım attığını vurguladı.
BBC Türkçe’nin konuştuğu yerel kaynakların da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü doğruladıkları belirtiliyor.
Müslim’in, BBC Türkçe’ye söyledikleri, ana başlıklar halinde şöyle:
- Suriye’de ABD güçleri hâlâ var. IŞİD hücrelerine karşı savaş sürüyor. Deyrezzor’da, Rakka’da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok.
- Amerika’yı, Suriye’ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar da hem DAEŞ’le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti.
- (Uluslararası koalisyonun) Verdikleri sözler vardı. ‘Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz’ dediler. Birincisi, IŞİD bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. IŞİD bitmiş değil, hücreler şeklinde devam ediyor. Fırat’ın batısında da IŞİD’in kontrolünde yerler var. İkincisi istikrar da sağlanmış değil, üçüncüsü çözüm yok. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun.
- Sayın Trump ‘Para, silah verdik’ diyor. Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin şehit verdik. 11 bin şehit mi yoksa senin verdiğin silahlar, paralar mı? Silahları verdin ama zaten bunları IŞİD’e karşı savaşta kullanıyoruz. Amerikalılar kaç şehit verdi? Bunu Irak ve Afganistan’la karşılaştırsın.
- ABD arabuluculuk yaptı. Son anlaşma Amerikalılarla Türkler arasında oldu. Bizim DSG bu anlaşmayı onayladı. Sanki anlaşma bizimkilerle Türkiye arasında oluyor, Amerika da bunun garantisi gibi oldu. Daha önce bu, Menbiç’te de oldu. Görüşmeler, anlaşmalar vs. Amerikalılar her iki tarafla da görüşüyorlardı. Ama bunlar politik anlaşmalardan ziyade askeri anlaşmalardır. Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır. Bu birkaç haftadır uygulanıyor ve bizimkiler anlaşmaya dair ne gerekiyorsa yaptılar. Bizimkiler tamamen kabul ettiler.
- Kuzey Suriye Özerk Yönetimi henüz Şam’a bir çağrı yapmadı ancak yapabilir. ‘Sınırı beraber koruyalım’ diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer ‘Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız’ derlerse kabul etmeyiz.
- Biz her zaman diyaloğa açık kaldık. Rejimle de, Ruslarla da, herkesle de… Halkımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparız.
- Türkiye için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadık. Bütün gücümüzle direneceğiz.