Müslim: Tehdit değiliz; ABD, Türkiye ile aramızı buldu, bütün şartları kabul ettik

BBC Türkçe’ye konuşan Suriye’deki Kürtlerin temsilcilerinden Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) sözcüsü Salih Müslim, Suriye’deki ABD askerlerinin sadece sınır bölgesinden çekildiğini, diğer yerlerde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Müslim, ABD’nin Türkiye ile DSG arasındaki ‘dolaylı görüşmeleri’ de doğrulayarak, son anlaşmaya DSG’nin onay verdiğini belirtti. Müslim, IŞİD’in henüz ‘tamamen’ bitmediğini, halen kontrol ettiği topraklar olduğunu belirterek, ABD’nin sözlerinin hiç birini tutmadan geri adım attığını vurguladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin konuştuğu yerel kaynakların da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü doğruladıkları belirtiliyor.

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Müslim’in, BBC Türkçe’ye söyledikleri, ana başlıklar halinde şöyle: