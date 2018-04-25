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Yaramazlara biraz batar!

Müslim, MİT’i işaret etti: Çekya’da bazı yerlere götürmek istediler

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PYD’nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, Çekya’da mahkemeye çıkarılmadan önce ‘bazı yerlere götürülmek istendiğini’ öne sürerek MİT’in, Kosova’da yakalayarak Türkiye’ye getirdiği altı Cemaat mensubunu hatırlattı.

Fotoğraf: Reuters

Müslim, geçen ay Türkiye’nin talebine üzerine Çekya’da gözaltına alınmış, ancak mahkemece  serbest bırakılmıştı. Eski PYD liderine, Avrupa Birliği (AB) sınırlarından çıkmayacağı ve istendiğinde mahkemeye ifade vereceği yönünde şart koşulduğu belirtilmişti.

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Deutsche Welle Türkçe’den Kayhan Karaca’ya konuşan Müslim, gözaltına alındığını arkadaşlarına haber vermiş olmasının çok şey değiştirdiğini, çünkü mahkemeye çıkarmadan kendisini bazı yerlere götürmek veya teslim etmek istediklerini öne sürdü: “O anda hissetmedim ama sonradan böyle bir şey olduğunu anlıyorum. Mahkemeye gelince zaten bir şey yok, zaten Türkiye vatandaşı değilim, suçlamalar da elle tutulur değil, bu nedenle mahkeme tarafından serbest bırakıldık, sonra da dava düştü.”

Eski PYD lideri, hukuki olarak Türkiye’ye iade edilmesinin mümkün olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Fakat kanuni olmayan yollardan götürebilir. Kosova’da veya diğer yerlerde yapıldığı gibi. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Türkiye’den önce DAEŞ (IŞİD) de benim hakkımda bir tasfiye kararı çıkarmıştı. Duydum, bana da iletildi. Bu nedenle iki konuda dikkatli olmam gerekiyor. Birincisi Türkiye’nin olası gayrı kanuni yolları, ikincisi IŞİD’in komplo veya suikastleri. Gittiğim yerlerde polislere haber veriyorum, koruyorlar. Danimarka’da, İsveç’de, diğer ülkelerde, hatta burada (not: Fransa) polisin haberi var.”

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Müslim, Türkiye’nin Afrin operasyonuna dair şunları söyledi: “Son beş altı yıldır Cenevre görüşmeleri oluyor, Astana süreci oluyor, bunlar hepsi çözüm arayışıdır. Fakat bunu en fazla engelleyen Türkiye’dir. Türkiye baştan bu yana siyasi çözüm istemiyor. ‘Ya benim dediğim olacak ya da siyasi çözüm olmayacak’ şeklinde davranıyor. Tüm dünya kalkıp Türkiye’nin isteğine boyun eğecek değil. Çözümü engellememe durumu Afrin’den başlasın. Suriye halkı kendi çözümünü, kendi bildiğini yapsın.”

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