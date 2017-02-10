Muslera ‘duracağı yeri biliyor’: Herkesi çalımlayıp rakip kaleye gitme gibi bir hedefim yok 

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, top ayağına geldiğinde uzun top yerine çalımı denediği pozisyonlar için, “Bütün oyuncuları çalımlayıp rakip kaleye gitme gibi bir hedefim yok. Limitimi biliyorum” dedi.

‘Her zaman olmaz, iyi ayarlamak lazım’

Florya tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, her geçen gün tecrübe kazandıkça oyundan daha fazla keyif aldığını dile getiren Muslera, “Rakip oyuncu kalecinin uzun top yapacağını düşünür ama o anda çalım yapıp topun bizde kalmasını ve takımın ateşlenmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. Her zaman olmaz, zamanını iyi ayarlamak lazım ve limitlerinizi sınırınızı bilmeniz lazım” diye konuştu.

‘Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim’

Galatasaray’dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi halinde kabul edeceğini belirten Uruguaylı file bekçisi, şunları söyledi: “Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve burada çok mutluyum. Galatasaray’ın ve benim lehime gelişen olaylar olursa değerlendirilebilir. Ama yenileme teklifi gelirse kabul ederim. Kaptanlık konusuna gelince bugün kaptanımız Selçuk’un doğum günü. Bir kez daha kutluyorum. Kaptanlık gibi bir düşüncem yok, tarihe adımı yazdırmak, kazanılan kupalara yenisini eklemek istiyorum. Burada kaldığım sürece tek hedefim bu olacak.”