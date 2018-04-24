Musk’tan çalışanlarına beş tavsiye: Acil değilse sık sık toplantıya gitmenize gerek yok

Uzay aracı ve roket üreticisi Space X’in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği arttırmak için tavsiyelerde bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, e-postada Musk’ın çalışanlarına yaptığı beş öneri şöyle:

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Çok sık düzenlenen toplantılardan kaçının

Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka daha kötüye gider. Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız büyük toplantılardan kaçının ya da toplantı süresini çok kısa tutun. Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok.

Bir toplantıda işiniz bittiyse çıkın

Eğer artık değer katmadığınızı düşünüyorsanız toplantıdan çıkın ya da telekonferansı bırakın. Gitmek kabalık değil, asıl kabalık birinin kalmasına ve zamanlarını boşa harcamasına neden olmaktır.

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Kısaltmalar kullanmayın

Tesla CEO’su kısaltmaları sevmez. Kısaltmalar ya da objeler, yazılım ve işletimler için saçmasapan sözcükler kullanmayın. Genel olarak açıklama gerektirecek herhangi bir şey iletişimi engeller. Tesla’da çalışabilmek için insanların bir terimler sözlüğü ezberlemesini istemiyoruz.

Emir komuta zinciri dahilinde iletişim kurmayı bırakın

İşin yapılması için iletişimin mümkün olan en kısa yoldan ilerlemesi gerekir, ’emir komuta zinciri’nin takip edilmesiyle değil. ‘Emir komuta zinciri’ dahilindeki iletişimi uygulamaya kalkan herhangi bir müdür kendisini başka yerde çalışırken bulur.

Sağduyuyu kullanın

Genel olarak kılavuzunuz olarak sağduyuyu seçin. Eğer belirli bir durumda şirket kuralına uymak Dilbert karikatürü gibi saçma görünüyorsa o zaman o kural değişmeli.