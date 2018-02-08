Musk’ın tellağı ‘araba sözü’nü unutmadı: Bizim araba yörüngesini şaşırmış, umudumu kaybetmedim

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ABD’li işadamı-mühendis Elon Musk’ın Türkiye’ye gelişinde Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, Musk’tan araba sözünü tutmasını istedi.

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Musk, Ankara’daki Şengül Hamamı’na gitmişti.

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41 yıllık keseci Ali Güvenç, Musk’ın hamamdan son derece memnun ayrıldığını, korumasının 40 lira bahşiş bıraktığını söylemişti.

Musk’ın kurduğu Space X firması gelecekteki uzay yolculuklarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan ‘Ağır Şahin’ adlı dünyanın en güçlü roketiyle, yine Musk’ın kurduğu Tesla şirketinin bir otomobilini de Mars ve astroid kuşağı arasınaki yörüngesine sokmak üzere fırlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından Habertürk’ten Arif Akdoğan’a konuşan Güvenç, Musk’ı keselerken araba sözü aldığını hatırlattı.

Güvenç, “Bizim araba yörüngesini şaşırmış. Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır” dedi.