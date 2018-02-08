Diken

Yaramazlara biraz batar!

Musk’ın tellağı ‘araba sözü’nü unutmadı: Bizim araba yörüngesini şaşırmış, umudumu kaybetmedim

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

ABD’li işadamı-mühendis Elon Musk’ın Türkiye’ye gelişinde Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, Musk’tan araba sözünü tutmasını istedi.

Fotoğraf: Habertürk

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Musk, Ankara’daki Şengül Hamamı’na gitmişti.

Reklam

41 yıllık keseci Ali Güvenç, Musk’ın hamamdan son derece memnun ayrıldığını, korumasının 40 lira bahşiş bıraktığını söylemişti.

Musk’ın kurduğu Space X firması gelecekteki uzay yolculuklarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan ‘Ağır Şahin’ adlı dünyanın en güçlü roketiyle, yine Musk’ın kurduğu Tesla şirketinin bir otomobilini de Mars ve astroid kuşağı arasınaki yörüngesine sokmak üzere fırlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından Habertürk’ten Arif Akdoğan’a konuşan Güvenç, Musk’ı keselerken araba sözü aldığını hatırlattı.

Güvenç, “Bizim araba yörüngesini şaşırmış. Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır” dedi.

Reuters kareleriyle: Görünen o ki dünya civarında bir otomobil var

Uzayda çığır açacak ‘Ağır Şahin’ başarıyla kalktı: Bir otomobil Mars yolunda

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

AKP ve MHP seçim ittifakı tamam: Nihai uzlaşma maddeleri ortaya çıktı

AKP ve MHP yapacakları seçim ittifakı çerçevesinde seçim yasasında yapacakları değişiklikler konusunda nihai anlaşmaya vardı. Uzlaşma uyarınca cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli 100 bin imza noterden değil seçim kurullarında atılacak, ittifak yapan partilerin adı ve milletvekilleri bir sütun içinde ayrı ayrı yazılacak.

Özel harekatçının tecavüzüne uğrayan kadın ölmek istedi: Sesimi kimse duymuyor

Mardin’de, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki özel harekat polisi B.K.’nin tecavüzüne uğradığını iddia eden ve korktuğu için şehri terk ettiğini söyleyen 21 yaşındaki M.B. yarın görülecek duruşma için geldiği kentte intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda hap içtiği belirlenen ve tedaviye alınan M.B.’nin bilinci açıldı.

Aladağ’da mahkeme heyeti değişti: Tali kusurlu sayılan dört sanığa tahliye

RIFAT DOĞAN [email protected] Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan ve 11’i kız çocuğu ve bir görevli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada tutuklu dört sanık tahliye edildi. Davada yedi tutuklu sanık bulunurken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle Ramazan Dede adlı sanık tahliye edilmişti, son […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...