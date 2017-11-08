Musk ve Erdoğan’ın gündemi: Türksat uyduları, büyükşehirlerdeki trafik sorunları

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, geleceğin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Teknoloji çevrelerinde deha kabul edilen Musk, geliştirdiği birden fazla kez kullanılabilen Space X roketiyle dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıyan ilk ve tek özel girişimci. Halen geliştirdiği roketin 2030 yılı civarında Mars’a insanlı uçuş için kullanılması gündemde.

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Musk’ın kurduğu elektrikli araba üreticisi Tesla bugünlerde sürücüsüz elektrikli otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Otomobil şimdiden yüz binlerce sipariş aldı.

Türksat uyduları

‘Global SatShow’ teknoloji konferansı kapsamında bugünlerde Türkiye’ye geleceği zaten konuşulan Musk Erdoğan’la görüşmesi ise sürpriz.

Kalın, Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek “Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk” dedi.

‘Tesla ve SpaceX’le ortak çalışma’

Türksat 6 uydusunun da tamamen Türkiye’de üretileceğini aktaran Kalın, Erdoğan’ın otomobil meselesini ve Tesla’yı da konuştuğunu söyledi.

Kalın şöyle devam etti: “Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk’ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.”

1 saat 10 dakika süren görüşmede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.