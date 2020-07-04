MÜSİAD’dan ‘yemek’ açıklaması: Keyif yapmadık, işçilere yardımı konuştuk

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Sakarya’daki fabrikada patlama meydana gelmesi sonrası düzenlenen yemekte işçilerin konuşulduğunu bildirdi.
Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası üç kişi gözaltına alınmıştı.
MÜSİAD’ın Bursa şubesi tarafından Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta, Hendek ilçesinde dernek üyelerinin katılımıyla bir yemek düzenlendiği görüldü. Facianın ardından düzenlenen etkinlik tepki çekti.
Konuya dair açıklama yayınlayan MÜSİAD, yemekte yöneticilerin ve çevre illerden katılan üyelerin, işçilere yapılacak yardımları planladığı ifade etti.
Açıklamada, olayın meydana geldiği fabrika sahibinin yemekte bulunmadığı belirtilerek “Sanki akşam yemeğinde keyif yaparmışız gibi başlatılan bu iftira kampanyasını kınıyoruz” dedi.