Mursi defnedildi

Dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00’te Kahire’de defnedildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Mursi’nin cenazesi, başkent Kahire’nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki kabristanda toprağa verildi.

Reklam

Yerel saatle 05.00’te yapılan define, Mursi’nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.

Mısır’daki Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin siyasi uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin adayı olarak 2012’de ilk kez seçilen Mursi, 3 Temmuz 2013’de Mısır ordusunun askeri darbesi ile devrilip hapsedilmişti.