Müritlerinin isim davası: Mahkeme ‘İsmailağa’yı marka olarak tescil etti

İstanbul Fatih merkezli İsmailağa cemaatindeki bölünme sonrası eski ‘yol arkadaşları’ arasında başlayan isim kullanma tartışması marka davasına dönüştü. Davanın sonucunda mahkeme ‘İsmailağa‘ ibaresi şeklindeki marka tescilini onayladı.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, 1979’da kurulan İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile 2011’de kurulan İsmailağa Derneği 2007’de ‘İsmailağa’ ve ‘İsmailağa şekil’ markalarını Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) tescil ettirdi. Cemaatten ayrılan Masum Bayraktar’ın kurduğu Fatih Medreseleri bünyesindeki İsmailağa Medya A.Ş.’nin 2015’teki ‘İsmailağatv’, ‘Kanalismailağa’ marka başvurusu ise reddedildi.

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Ancak İsmailağa dernek ve vakfı, İsmailağa Medya A.Ş.’nin ‘www.fmtv.com.tr’ alan adı üzerinden ‘ismailaga.com.tr’ sitesine yönlendirme yaptığını ve markayı haksız şekilde kullandığını iddia etti. Fmtv.com.tr sitesinde marka haklarına tecavüz eden yayınların yapıldığını belirten dernek, mahkemeye başvurarak ‘fatihmedreseleri. com’ ve fmtv.com.tr internet sitelerinin kullanımının engellenmesini, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve alan adlarının kendilerine devredilmesini talep etti. Dernek ve vakıf, İsmailağa Medya A.Ş.’ye bin TL maddi, 5 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

‘İsmailağa marka olamaz’ itirazı

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada İsmailağa Medya A.Ş., dini sembollerin tescil edilemeyeceğini belirtti. İsmailağa adının Şeyh İsmail Efendi’den geldiğini dini bir sembol olduğunu belirten şirket, bu nedenle ‘İsmailağa’ markasının tescil edilemeyeceğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

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Bilirkişi: Dini sembol değil

Dosyanın gönderildiği bilirkişi raporunda ‘İsmailağa’ ibaresinin dini değer ve sembol olmadığı, davalı şirketin ‘İsmailağa’ markasının bulunmadığı, ticaret unvanı kullanımının yanında markasal kullanıma taştığı için marka tecavüzünün bulunduğu belirtildi.

Mahkeme: İsmailağa marka

Olayda ‘marka hakkının tecavüzü’ ve ‘haksız rekabet’ olduğuna hükmeden mahkeme, bunun durdurulması için şirketin ticaret unvanından ‘İsmailağa’ ibaresinin kaldırılmasını kararlaştırdı. İsmailağa Medya A.Ş.’nin dernek ve vakıfa 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, ‘fatihmedreseleri. com’ ve ‘fmtv.com.tr’ internet sitelerinin devrinin ise reddine karar verdi.