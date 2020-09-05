‘Müridi’nin kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı lideri’ne 55 yıla kadar hapis talebi

Sakarya’da bir ‘müridi’nin 12 yaşındaki kızını istismar eden ‘Uşşaki tarikatı’ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’a 55 yıla kadar ceza istendi.

‘Fatih Nurullah’ ismini kullanan Şağban’ın çocuğu istismar ettiğine dair anlatımlarını içeren ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Şağban iki gün önce tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre Sakarya başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, Şağban hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 18 yıldan 55 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan ses kayıtlarına göre, olayın ardından Şağban, kızın babasına, “Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? (…) 70 değil, sana 70 milyar feda olsun” diyerek olayın üstünü kapatma teklifinde bulundu.