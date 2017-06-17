Murat Yetkin: Yürüyüş Kılıçdaroğlu’nun ‘öyleyse ben kendimi hedef yapıyorum’ hamlesi anlamına da geliyor

Nihayet, Kılıçdaroğlu’nun kalkıştığı eylem, evet bir sokak eylemi, ama olabilecek en pasifist şekilde ve belki de bu yönüyle belli kesimde sempati toplamaya başladı.

Düşünün ki 69 yaşındaki bir kişi, her türlü sağlık riskini göze alarak, 23 gün boyunca günde 18-20 kilometreyi, her türlü saldırıya açık halde yürümeye başladı.

Çoğu zaman tek başına elinde partisinin bayrağını değil, sadece “Adalet” yazılı bir döviz taşıyor. Erdoğan’ın halk içinde sempati toplaması bir şiir nedeniyle uydurma bir kararla hapse atılmasıyla olmuştu, unutmamak lazım.

…

İşin bir boyutu daha var. Erdoğan ve AK Partili yetkilerin son çıkışları ve üzerine Berberoğlu mahkûmiyeti CHP’de bir sonraki hedefin Kılıçdaroğlu’nun kendisi olduğu algısına yol açmış olabilir.

Bu yürüyüş eylemi bir yerde Kılıçdaroğlu’nun “öyleyse buyurun ben kendimi hedef yapıyorum” hamlesi anlamına da geliyor.

Bütün bu tablo hükümetin rahatsızlığına yol açmış olabilir.

Murat Yetkin’in yazısı