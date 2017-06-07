Murat Yetkin: Tutmayan İncirlik blöfü Merkel’i zorluyor

Merkel’in İncirlik’e izin çıkmayınca “Ürdün’e gidebiliriz” açıklamasını blöf dışında hangi amaçla yaptığı pek açık değil.

Çünkü bu blöf tutmadı. Alman Tornadoları’nın eksikliği Türkiye’yi ilgilendirmediği gibi IŞİD’e karşı mücadeleyi de olumsuz etkileyebilecek önemde değil; daha çok sembolik katkı.

Kaldı ki Almanya’nın Türkiye gibi bir NATO üyesine asker göndermesi bile sorunluyken, Ürdün gibi bir Ortadoğu ülkesine uçak ve asker konuşlandırması Alman iç siyaseti açısından yeni sorunlar getirebilir; Bundestag’ın daha önceki Afganistan örneğindeki deneyimleri kötü.

Özetle, tutmayan İncirlik blöfü Merkel’i zorluyor.

Murat Yetkin’in yazısı