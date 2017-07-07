Murat Yetkin: Türkiye de, AB de birbirini harcayacak halde değil

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Avrupa Parlamentosu’nun dün, 6 Temmuz’da Türkiye’yle üyelik müzakerelerini kesmeyi AB’ye teklif etmesi kendi açılarından komik, bizim açımızdan trajik.

Kendi açılarından komik çünkü birincisi Avrupa Parlamentosu’nun karar makamı Konsey üzerinde bağlayıcı etkisi yok. Nitekim AB Genişleme Sorumlusu Johannes Hahn -oylamanın bugün yapılacağı önceden belli olduğu halde- “Biz işimize bakalım” dercesine Ankara’daydı. İkincisi, zaten müzakereler fiilen yapılamıyor ki, sadece kağıt üzerinde var.

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…Bu aşamada artık “Türkiye ile AB birbirine muhtaç” klişesini tekrarlamak da anlamsız. Artık gelinen aşama “Türkiye de, AB de birbirini harcayacak halde değil” aşamasıdır.

Ama bu kadar taşlı bir yolda ilerlemek giderek zorlaşıyor.

O zorluk geçmişte, yani 2003-2004 sürecinde AK Parti-CHP işbirliğiyle aşılmıştı. Şimdi AK Parti-MHP ile Avrupa’nın taşlı yolunda ilerlemek kolay görünmüyor.

Murat Yetkin’in yazısı