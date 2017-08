Murat Yetkin: Ne Türkiye, ne bir başka ülke Suriye’de yaşanan insanlık trajedisinde masumluk taslayabilir

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Herhalde bütün o El Nusracılar, El Kaideciler şu on günde Suriye’ye doluşmadı. Herhalde McGurk’ün iddia ettiği gibi on binlerce silah şu son on günde Suriye’ye nakledilmedi Türkiye üzerinden. Eğit-donat programları, silah ve cephane sevkiyatları hep Türkiye’nin de bir parçası olduğu, uçaklarına İncirlik hava üssünü açtığı o ABD-öncülüğündeki koalisyonun, sadece Türkiye ve ABD de değil, bütün üyelerinin bilgisi dâhilinde yapılmadı mı?

Ne Türkiye, ne bir başka ülke Suriye’de yaşanan insanlık trajedisinde masumluk taslayabilir, ama Orta Doğu’da olup bitenlerden masum olduğunu söyleyecek herhalde son ülke ABD olmalı. Bugün ABD’nin ortadan kaldırmak için PKK’ya muhtaç olduğu IŞİD terörünün köklerinin ABD’nin Irak’ı işgali macerasına dayandığı sır değil ki.

Türkiye Suriye iç savaşında attığı yanlış adımların bedelini maalesef ülkede artan terörizmle ödüyor, ödemeye de devam ediyor. Ama ABD’nin de PKK ile girdiği işbirliği nedeniyle bir bedel ödemesi ihtimalini yabana atmamak lazım.

Şu duvar bir an önce tamamlansa da Orta Doğu bataklığıyla aramıza hiç değilse fiziki bir engel girse.

Murat Yetkin'in yazısı