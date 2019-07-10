Murat Yetkin: MB başkanı Ali Babacan nedeniyle görevden alınmış olabilir

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara siyaset kulislerine göre Merkez Bankası (MB) başkanının Ali Babacan ile görüşüp ona bilgi vermesi nedeniyle görevden alınmış olabileceğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü MB başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almış, buna gerekçe olarak da faizleri indirmemesini göstermişti. Çetinkaya’nın önceki kararları nedeniyle ‘ağır bedeller’ ödediklerini söyleyen Erdoğan, “Hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar. Şimdi burada bu yapı içerisinde sayın başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi… çekilmez oldu” demişti.

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Kişisel blogundaki yazısında, 28-29 Haziran tarihlerinde yapılan G-20 liderler zirvesinde yayımlanan “Küresel Mali Sistemi Herkes İçin Çalışır Kılmak” başlıklı 100 sayfalık bir raporun, G20 sekretaryası tarafından dünyanın önde gelen 16 ekonomistine bir yıldan fazla zaman önce yazdırılmaya başlandığını söyleyen Yetkin; bu 16 ekonomistin içinde Ali Babacan’ın olduğunu da ifade etti.

Yetkin yazısında şunları dedi: “Ankara siyaset kulisinde konuşulan senaryolar arasında Erdoğan’ın Babacan ile konuşması sırasında ondan aldığı bazı bilgilerden yola çıkarak Çetinkaya’nın acaba Babacan ile görüşüp ona bilgi mi verdiği kuşkusu da var. ‘MB Başkanının kendine has birçok tasarrufu’ ifadesinin altında böyle bir temas ihtimalinin de bulunduğu kuşkusu dile getiriliyor.”

Çetinkaya’nın görevden alınma kararının da tepkisel ve duygusal olarak değerlendirildiğini söyleyen gazeteci, yazısını şöyle sürdürdü: “Zaten Erdoğan tarafından o göreve getirilen MB Başkanının, görev süresinin bitmesine 10 ay kala görevden alınarak Türkiye’nin kredi itibarını biraz daha zedelemesi için ‘faiz indirmedi’ gerekçesi, tek başına inandırıcı bulunmuyor siyaset ve ekonomi çevrelerinde.”