Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün siyasete rutin dışında bir nefes getirdiği kesin

MHP yönetimi diye vurgu yapmamın bir neden var. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, hatta AK Parti hükümetinden de önce tepki vermesi ve Kılıçdaroğlu’nu “FETÖ’cüler ve PKK’lıların” ekmeğine yağ sürmekle suçlamasına karşın, MHP tabanından yürüyüşe sempati gösterenler de gözleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü Türkiye’de daha önce eşi olan bir eylem değil; siyasete rutin dışında bir nefes getirdiği kesin. Kılıçdaroğlu’nun bu nefesi CHP’yi dönüştürmeye, 2019 Kasımında yapılması beklenen seçimlerde oya tahvil etmesi mümkün olup olmadığını göreceğiz.

Ancak salt böyle bir eylem biçimini başlatmış olması dahi Türkiye’de siyasetin sürprizlere açık olduğunun bir başka göstergesi.

Murat Yetkin’in yazısı