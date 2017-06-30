Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu, Gandi’nin Tuz Yürüyüşü rekorunu bir günle kırmış olacak

Mohandas “takma adıyla Mahatma, yani Muhterem” Gandi, İngiliz sömürge yönetiminin tuz üretimine koyduğu haksız vergiyi protesto etmek için 12 Mart 1930’da yürümeye başladı.

İngilizlerin bütün engelleme gayretine karşın, beraberindeki 78 arkadaşıyla başladığı yolculukta günde yaklaşık 20 kilometre yürüyerek 6 Nisan’da, yürüyüşünün 24’üncü gününde Okyanus kıyısındaki Dandi tuzlasına ulaştı. Bu yürüyüş sonunda tek yaptığı kendi toprağından bir avuç “vergilendirilmemiş” tuz almak oldu. O nedenle de “Tuz Yürüyüşü” adı verildi.

…Gandi Tuz Yürüyüşünü yaptığında 61 yaşındaydı, Kılıçdaroğlu 69 yaşında.

Yorgunluğu yüzünden okunuyor ama o inatla devam ediyor.

9 Temmuz’da tamamlanırsa, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, Gandi’nin Tuz Yürüyüşü rekorunu bir günle kırmış olacak.

Murat Yetkin’in yazısı