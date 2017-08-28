Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın ‘Aşil Topuğu’nu adalet kavramında bulduğu anlaşılıyor

Bizde de vardır “Aşil Topuğu” deyimi ama pek kullanılmaz, vücudun en zayıf noktası demektir. Yunan mitolojisine göre, annesinin kutsal nehirde yıkarken suya kapılmasın diye topuğundan tuttuğu için bir tek oradan yara alabilecek Aşil, bugün Çanakkale ili sınırlarındaki antik Truva savaşının en önemli şahsiyetlerindendir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ayrıntı nedeniyle toplamamıştır 26-30 Ağustos “Adalet Kurultayını” Çanakkale’de muhtemelen, ama Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ismindeki ilk sözcük olan “adalet” üzerinden yüklenmeye devam ettiğine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aşil Topuğunu” adalet kavramında bulduğu anlaşılıyor.

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CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıla mahkûm edilip hapse atıldığı 14 Haziran’ın ertesi günü Ankara’dan İstanbul’a başlattığı “Adalet Yürüyüşü” gibi, “Adalet Kurultayında” da CHP bayrak, pankart ve sloganları kullanılmıyor.

Murat Yetkin’in yazısı