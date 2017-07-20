Murat Yetkin: Kabine değişikliğinin hükümet siyasetine yeni bir ruh ve bakış getirdiğini söylemek hayli zor

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Aylardır köpürte köpürte konuşulan bakanlar kurulu değişikliği sonunda dün açıklandı ve deyim yerindeyse dağ fare doğurdu.

Kabine değişikliği daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün yürütme yetkilerini makamına aldığı 16 Nisan referandumundan önce konuşulmaya başlamıştı. Özellikle de 21 Mayıs’ta AK Parti genel başkanlığına yeniden seçilmesinden sonra son derece kolay ve yakın görünüyordu.

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Kabine değişikliğindeki olumlu bir nokta kadın bakan sayısının birden ikiye çıkması idi. Sendika kökenli genç bir kadının Çalışma Bakanlığına getirilmesi ilke olarak olumlu bir adım. Sarıeroğlu’nun geçmişte Twitter’daki izleyici sayısını artırmak için başvurduğu söylenen yöntem, dün hesabını kapatmış olsa da başını biraz ağrıtacağa benziyor ama bu engeli aşabilirse çalışanların ondan beklediği kıdem tazminatlarının yakılmaması meselesiyle uğraşacak.

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bu bakanlar kurulu değişikliklerinin hükümet siyasetine yeni bir ruh ve bakış getirdiğini söylemek hayli zor.

Murat Yetkin’in yazısı