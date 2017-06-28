Murat Yetkin: İsrail, Suriye’deki İran devrim Muhafızı ve Hizbullah varlığından rahatsız

İsrail, Suriye’ye doluşan binlerce İran devrim Muhafızı ve Hizbullah varlığından rahatsız ve aslında askeri operasyonlara da başladı. Üstelik Esad, daha iki gün önce Devrim Muhafızlarının rahatça gelip gitmesi için bir havaalanını İran’a tahsis etti. ABD İsrail bizzat devreye girerse iş daha da karmalık hal alır diye “Sen bana söyle, ben hallederim” diyen bir abi gibi, İsrail’in rahatsız olduğu hedefleri kendisi vuruyor. Ancak Rusya açısından bunlar Esad yanlısı güçler ve bu da ABD ile arasındaki gerilimi artırıyor.

Yani IŞİD-sonrası Suriye (ve Irak’ta) İran’ın ve PKK’nın varlığı gibi iki ciddi sorun var, bu iki sorun da Türkiye’nin güvenliğini had safhada ilgilendiriyor. “Ben haklı çıktım” demek mutlaka sonuç aldığınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu yeni duruma göre yeni bir siyaset çizgisi belirlemenin zamanı geldi de geçiyor.

Murat Yetkin’in yazısı