Murat Yetkin: Hem idam cezasını geri getirip hem AB ile ilişkileri sürdürmek mümkün tabii…

(…) idam cezasının geri getirilmesi hükümet ile hükümetin AB hedefleri arasında ciddi bir engel oluşturuyor.

Peki, hem idam cezasını geri getirip hem AB ile ilişkileri sürdürmek mümkün mü?

Bakın o mümkün tabii, neden olmasın? Avrupa Birliği’nin Orta Doğu’da, Asya’da, Afrika’da, (hatta bazı ABD eyaletleri dâhil) Amerika kıtasında idam cezası olan birçok ülkeyle ilişkileri var, onlar gibi olur.

Ama artık yalnızca al-sat ilişkisine, borç al-taksit öde ilişkisine indirgenmiş bir ilişkiye dönüşür.

Yazık olur. Türk halkının çıkarlarına da, Türkiye’nin devlet olarak çıkarlarına da, hatta Türkiye’yi sürekli dışlayarak kendini tahrip eden bir siyasi körlük içindeki AB ülkelerine de yazık olur.

Murat Yetkin’in yazısı