Murat Yetkin: ‘Evet’le Erdoğan ve AK parti hedefine ulaşmayacak, yeni bir aşama başlayacak

Bir grup gazeteci, anayasa değişiklik taslağının yazımında aktif rol almış bir grup danışmanla yaptığınız sohbette gördük ki, 16 Nisan’da ‘Evet’ çıkmasıyla Erdoğan ve AK parti hedefine ulaşmış olmayacak, tersine yeni bir aşama başlamış olacak.

İzlenimim o ki, Erdoğan ve AK Parti yönetimi, yaygın kanıya rağmen ‘Evet’ oylarının yüzde 50+1 mi, yoksa Erdoğan’ın görmek istediği gibi yüzde 60 mı olacağıyla yalnızca toplum psikolojisi bakımından ilgili. Yaklaşımları “Az ya da çok farkla evet çıkması hukuki açıdan fark etmez, sadece siyasi sonuçları açısından fark eder”, ki onunla da yeni Türkiye koşullarında başa çıkacaklarına inanıyor görünüyorlar. Başbakan Binali Yıldırım’ın dün Ankara’da referandumun bir oyla dahi olsa kabul edilmesinin kendisi için yeter şart olduğunu söylemiş olması yabana atılmamalı.

Tabii ‘Hayır’ çıkması halinde bu yaklaşım geçerli olmayacak.

Özetle AK Parti yönetiminin zihin dünyasında 16 Nisan referandumunda ‘Evet’ çıkmasının bir sonraki adımlarla yönetimde tekliğin sağlanması yoluyla “güçlü devletin” kurulması ve böylelikle geleceğin çok kutuplu dünyasında “kutuplardan biri” olunması var.

Murat Yetkin’in yazısı