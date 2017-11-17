Murat Yetkin: Erdoğan’ın papaza kızıp oruç bozmaması lazım

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Putin ve Trump geçtiğimiz hafta sonu Suriye’de askeri çözümün artık (IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıyla) söz konusu olmadığını, siyasi çözüm üzerinde anlaştıklarını söyleyince de denklemler sarsıldı.

Gelişmeler adeta Türkiye’yi Cenevre görüşmelerinden çekilmeye zorlayıcı yönde ilerliyor. Erdoğan’ın ‘Teröristlerin oturduğu masaya oturmam’ söylemi siyasi duruşu açık olarak anlatıyor ama Türkiye’nin Suriye’de oyun bozucu gücü Rusya ile girilen yakın işbirliği sonrasında önceki kadar güçlü olmayabilir. Erdoğan’ın papaza kızıp oruç bozmaması, Türkiye’nin Cenevre’deki Suriye masasından kalkmaması ve özellikle YPG konusundaki tezlerini dışarıdan değil, içeriden savunmaya devam etmesi önemli. Çünkü Türkiye’nin masadan kalkmasına en çok memnun olacak aktörler arasında PYD/PKK’nın yanı sıra, ABD ve İran da olacaktır.

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Murat Yetkin’in yazısı