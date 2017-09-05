Murat Yetkin: Erdoğan’ın önünde eğilenlerin yarın yapabilecekleri konusunda iki defa düşünmesinde yarar var

Yine hatırlayacaksınız, Erdoğan 15 Temmuz sonrasında Fethullahçılar tarafından “kandırıldıklarından” şikâyet ederek “Rabbim ve milletim bizi affetsin” demişti.

Dolayısıyla şimdi şu soruyu sorma hakkı doğuyor: Kendi şeyhlerine, pirlerine biat eden, şeffaf olmayan ve yasalara karşı hesap vermeyen bu dinsel-temelli gruplara üye olan bu kişilerin de AK Parti hükümetini kandırmaya çalışmayacaklarının bir garantisi var mı?

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O nedenle Erdoğan “Allah’tan başka kimse önünde eğilmeyin” dedikçe, AYM Başkanının şahsına söylemiyorum, önünde eğilenlerin sayısının artması, göze gitme yarışının hızlanmasını dikkat çekici buluyorum.

Yine AYM Başkanının şahsı için söylemiyorum ama Erdoğan’ın bugünlerde önünde eğilenlerin yarın ne yapabilecekleri konusunda iki defa düşünmesinde yarar var.

Murat Yetkin’in yazısı