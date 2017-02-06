Murat Yetkin: Erdoğan’ın bir iki maddeyi Meclis’e gönderip ortamı yumuşatacağı konuşuluyor

Tablo kolay değil, ama Erdoğan da kolay pes edecek bir siyasetçi değil.

Durmadan anket yaptırmanın yanı sıra, Erdoğan’ın şu sıralar toplumun değişik kesimlerinden isimlerle görüşüp anayasa değişikliği konusunda danışmanlarının, bakanların kendisine söylemediği, söylemekten çekindiği konuları dinlediği, not aldığı pek bilinmiyor.

Düşük de olsa, Erdoğan’ın anayasa değişikliğinin en çok tartışılan bir iki maddesini Meclis’e geri gönderip, ortamı yumuşatma, evet cephesini genişletme hamlesi yapma ihtimali bulunduğu konuşuluyor. Bu maddeler arasında Meclis’i fesih yetkisi, yüksek yargı atamaları, Meclis’i by-pass edecek nitelikte kararname çıkarma yetkisi ve 18 yaşa seçilme hakkı gibi maddelerin de bulunabileceği ifade ediliyor.

Her şey evet için; çünkü artık iş cumhurbaşkanı yetkilerinden çıkıp neredeyse Erdoğan için güven oylamasına dönüşmek üzere.

Tabii bir yandan da evet çıktığında yapılacakların hazırlıkları devam ediyor.

İki önemli adım var: Kabine değişikliği ve AK Parti Genel Kurulu (…) referandumun sonucu ne olursa olsun, bu ikisi de kaçınılmaz olabilir.

Murat Yetkin’in yazısı