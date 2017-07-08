Murat Yetkin: Erdoğan’ın 15 Temmuz benzetmesi AK Parti tabanını ikna edemedi

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Oysa başta Adalet Yürüyüşü’nü 15 Temmuz hain darbe girişimiyle el tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dahi 6 Temmuz’da G20 zirvesi için Hamburg’a giderken söylediği, yürüyüş ve mitingin olaysız bitmesi halinde müdahale edilmeyeceği noktasıdır.

Bunun bir nedeni de 15 Temmuz benzetmesinin hatta AK Parti tabanının tamamını dahi ikna edememiş olmasıdır. Neticede ülkenin size oy vermeyen yarısının terörist ve darbeci ilan edilmesinin bir inandırıcılık sorunu doğurması doğal.

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Bir başka nedeni de bugünün Türkiye’sinde mahkemelerin adalet dağıttığı söyleminin de yine AK Parti bünyesinde dahi inandırıcı bulunmamasıdır.

Murat Yetkin’in yazısı