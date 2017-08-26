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Murat Yetkin: Erdoğan MİT’i neden kendisine bağladı?

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Akla ilk gelen, 15 Temmuz askeri darbe girişiminde gözlenen vahim istihbarat zafiyetine karşı MİT in daha geniş yetkilerle, daha güçlü otoriteye bağlanmış olması. Ancak tablo bundan daha fazlasına, istihbaratın devlet yönetiminde daha da etkin bir unsur haline gelmesine işaret ediyor.
Hükümetin Olağanüstü Hal çerçevesinde dün, 25 Ağustos’ta yayınladığı 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) istihbarat ve devlet içindeki rolüne dair şu düzenlemeler yapıldı:

– MİT Müsteşarı artık doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olacak, raporunu ona verecek. Daha önce Başbakana bağlıydı, Başbakanın uygun bulmasıyla Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanına rapor vermekle yükümlüydü.

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– Yalnızca MİT Müsteşarı değil, MİT yapısal olarak da Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Artık MİT bütçesi, zaten kısmen örtülü olan Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle birleştirilecek.

Murat Yetkin’in yazısı

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