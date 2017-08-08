Murat Yetkin: Erdoğan haklı, işi hiç kolay görünmüyor

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“İşimiz kolay değil”. Dün Rize’de AK Partili hemşerilerine hitap ederken Erdoğan iki, üç defa tekrar etti bu ifadeyi; 2019 seçimlerini kast ediyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin önündeki siyasi zorluğu ilk defa bu kadar açık ifadeyle kabul etmesi de kolay değil kendi tabiriyle.

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O yüzden de “Siz kolay edeceksiniz” diyerek AK Partilileri bir nevi seferberliğe çağırdı, hatta iki defa da “Adeta” yeni bir “istiklal savaşı” diyerek.

Erdoğan haklı; bu aşamada işi hiç kolay görünmüyor.

Murat Yetkin’in yazısı