Murat Yetkin: Enis’in yakında hapisten çıkacağına ve hesaplaşacağına inanıyorum

Damatları sabit adresi var diye tahliye eden Türk yargısı, yeri yurdu belli milletvekilini, karara itiraz sürecini dahi beklemeden derdest edip hapse attı.

Bu yaşananlar Türkiye’de siyasetin ve yargının sınırlarını fazla zorlamaya başladı.

Eğer bu yaşananların tam da 15 Temmuz’un yıldönümü arefesinde CHP ve genel olarak muhalefeti sindireceğini, AK Partiye yarayacağını düşünenler var ise, bence onlar da yanılıyor.

Üstelik bu karar tam da gazeteci ve yazarların, siyasetçilerin tutuklu yargılanması konusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti hükümetinin başının zaten ağrıdığı bir döneme denk geldi.

Enis’i de Türkiye’deki siyaseti ve yargıyı da tanıyan bir gazeteci olarak inanıyorum ki Enis yakında hapisten çıkacağına ve hesaplaşacağına inanıyorum.

Bu kararın onu alanların övünç kaynağı değil, muhtemelen pişmanlık kaynağı olacağına da inanıyorum.

Murat Yetkin’in yazısı