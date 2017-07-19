Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Murat Yetkin: Darbeyi Başbakana hiç kimse söylememiş

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Başbakan aradan bir yıl geçtikten sonra Bila’nın sorusu üzerine “Müsteşar o anda söylemedi” diye tekrar ediyor;  “O anda darbeyle ilgili bir şey söylemedi”.

Darbeyi Başbakana kendisine bağlı istihbarat örgütü söylemediyse kim söyledi de, Başbakan da bir süre sonra çıkıp halka bunun ordu içindeki Fethullahçıların kalkışması olduğunu söyledi?

Reklam

Cevap: Hiç kimse. Hiç kimse söylememiş.

Başbakan Yıldırım Bila’ya şöyle izah etmiş:

“Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla istişare ederek, beraber konuştuk, bunun FETÖ’cülerin asker içerisinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. (…) O anda doğru da olabilirdi, yanlış da.”

O an doğru da olabilirdi, yanlış da… Bu aslında müthiş bir cümle…

İşin daha ilginç yanı, bu anlatımda adı geçen herkesin hala görevinin başında olması.

Murat Yetkin’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Gezi savcısı: Bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya ile ilgili soruşturma dosyası faili meçhul dosyaya gönderilmek istendi. Sarıkaya’nın avukatı Tolga Çakır’ın görüştüğü dosya savcısı ise, “Ben bu davayı açarsam haritadan yer beğenmek zorunda kalırım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...