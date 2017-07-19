Murat Yetkin: Darbeyi Başbakana hiç kimse söylememiş

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Başbakan aradan bir yıl geçtikten sonra Bila’nın sorusu üzerine “Müsteşar o anda söylemedi” diye tekrar ediyor; “O anda darbeyle ilgili bir şey söylemedi”.

Darbeyi Başbakana kendisine bağlı istihbarat örgütü söylemediyse kim söyledi de, Başbakan da bir süre sonra çıkıp halka bunun ordu içindeki Fethullahçıların kalkışması olduğunu söyledi?

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Cevap: Hiç kimse. Hiç kimse söylememiş.

Başbakan Yıldırım Bila’ya şöyle izah etmiş:

– “Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla istişare ederek, beraber konuştuk, bunun FETÖ’cülerin asker içerisinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. (…) O anda doğru da olabilirdi, yanlış da.”

O an doğru da olabilirdi, yanlış da… Bu aslında müthiş bir cümle…

İşin daha ilginç yanı, bu anlatımda adı geçen herkesin hala görevinin başında olması.

Murat Yetkin’in yazısı