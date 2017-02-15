Murat Yetkin: Bütün siyasi oyuncular ve aslında bütün millet için zor bir 60 gün olduğu görünüyor önümüzde

Bir yandan çok değerli zaman akıp gidiyor, o arada Rusya hem Suriye hem de Kürtler konusunda elini güçlendiriyor ve Suriye içlerine El-Bab merkezine dek ilerlemesini bir yerde Rusya ile işbirliğine de bağlayan Türkiye’nin hem Rusya, hem ABD’ye karşı kozları zayıflıyor.

Yani Ankara’nın önünü görüp stratejik adımları hem içeride, hem dışarıda atması için biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.

Bu iki etken, AK Parti’nin ‘Evet’ kampanyasını on gün daha ötelemesindeki diğer etkenlerden biraz daha öne çıkıyor.

Tabii bu arada ‘Hayır’ tarafında olanlarda da gelişmeler var.

Bir süredir siyaset kulisinde tutuklamaların HDP’de sandığı boykot tepkisine yol açması halinde ‘Hayır’ oylarının zaten ciddi miktarda düşeceği yorumları yapılıyordu.

Dün HDP’li Sırrı Süreyya Önder ve Filiz Kerestecioğlu ayrı ayrı boykota gitmeyeceklerini söylediler.

Neresinden bakarsanız bakın, bütün siyasi oyuncular ve aslında bütün millet için zor bir 60 gün olduğu görünüyor önümüzde.

Murat Yetkin’in yazısı