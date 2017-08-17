Murat Yetkin: Birileri dışarıdan uğraşsa Türkiye’ye içeriden verilen bu zararı veremez

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Gelişmeler hakikaten gerçek-üstü bir seyir izliyor.

Geçen sene bugünlerde inanılması zor bir askeri darbe girişiminin travmasını atlatmaya çalışıyorduk, bu sene Türkiye’ni üçüncü dünya ülkelerinden farksız gösterecek şekilde ana muhalefet liderinin tutuklanıp tutuklanmayacağı tartışması içindeyiz. Üstelik bir başka muhalefet lideri, HDP eş-genel başkanı Selahattin Demirtaş aylardır terörizm suçlamasıyla hapiste hala yargı karşısına çıkacağı günü bekliyorken.

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Diyorum ya, birileri dışarıdan uğraşsa Türkiye’ye içeriden verilen bu zararı veremez.

Tabii bunu dışarısı, özellikle Avrupa Birliği (AB) yakından izliyor ve orada Türkiye aleyhinde önyargı taşıyanların eline uğraşsalar bulamayacakları malzeme geçmiş oluyor.

Şu anda Türkiye’nin siyasetçilerini, gazetecilerini, aydınlarını doğru dürüst kanıtlanmamış iddialarla, rastgele hapse atan bir ülke görüntüsü vermesi Türkiye’ye dost olanları da üzüyor.

Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ihtimalini ise aklımıza dahi getirmesek daha iyi.

Murat Yetkin’in yazısı