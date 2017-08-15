Murat Yetkin: Birileri Berberoğlu konusunda Erdoğan’a yanlış bilgi mi veriyor?

Çünkü Berberoğlu dün (…) şunları söylemiş: “Adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz.”

Acaba birileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıltıcı bilgi mi verdi de Enis Berberoğlu’nun hapisten “Buradan çıktım, çıktım. Çıkmadım, açıklamalarda bulunacağım” diye Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiğini söyledi?

Bu durumda ortada üç ihtimal kalıyor. Ya CHP milletvekilleri Enis’in olmadığını söylediği bir şeyi varmış gibi etrafta konuşuyor, ya cezaevi idaresi Adalet Bakanlığına kendisinin olmadığını beyan ettiği yönde bilgiler rapor ediyor, ya da bunların hiç biri olmadan Cumhurbaşkanının çevresindeki birileri bunu üretiyor, ortalığı karıştırıyor.

Çünkü bu iş yalnızca Enis Berberoğlu’nun “eziyetini uzatmakla” kalmaz, ucu ana muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hapse atılması girişimine dek varabilir, o da ne Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne de Türkiye için gurur verici bir gelişme olur.

Zaten HDP eş-genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste olduğu ortamda ne Türkiye, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif liderlerin hapiste tutulduğu bir ortama layık görülmeli.

Murat Yetkin’in yazısı