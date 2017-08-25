Murat Yetkin: Binlerce kişi hapisteyken, arkası sağlam Konyaspor başkanı serbest mi kalıyordu?

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Şan Konysapor Başkanlığından istifa etti ama bu duruma ilk tepki de AK Parti içinden, hem de Konya’dan geldi. AK Parti Konya Milletvekili Metin Külünk, Twitter hesabından ne kararın çifte standartlığını bıraktı, ne da parti tarafından korunduğunu. Hatta “Kimlerin akrabası, kimlerin iş ortağı” diye doğrudan AK parti yönetimini töhmet altında bırakan sorular sordu.

MHP Konya örgütü de Şan’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi; binlerce kişi, ByLock ilintisi iddiasıyla hapisteyken, işsiz kalmışken, arkası sağlam Konyaspor başkanı serbest mi kalıyordu?

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CHP sözcüsü Bülent Tezcan ise “ByLock kullandığı için gözaltına alınan Konyaspor Başkanı serbest bırakıldı, ByLockçularla telefon teması var diye Kadri Gürsel tutuklu. Böyle adalet mi olur” diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye önemli stratejik destek veren MHP lideri devlet Bahçeli dün basın toplantısında Fethullahçıların siyasi ayağının mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini bir kez daha söyledi.

Ama Konyaspor olayı ne AK Parti, ne de yargı açısından iyi bir örnek oldu şu ana kadar.

Murat Yetkin’in yazısı