Murat Yetkin: Berberoğlu olayı ve sonrasında hayatın son dönemki akışına aykırı olan bir şeyler var

Bir de AK Parti’den gelen aslında mutedil sayılabilecek tepkiler var; özellikle de MHP ile karşılaştırıldığında.

CHP’liler bu kararın altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi görüyor, bunun “Kontrollü darbe” tezi ve “Hayırcılar cephesi” tezlerine cevap olduğunu düşünüyorlar.

Öyle olsa da, olmasa da bence Berberoğlu olayı ve sonrasında hayatın son dönemki akışına aykırı olan, olumlu yönde olsa da aykırı olan bir şeyler var sanki anlarız yakında.

Bu hayatın akışına aykırı gelişmelerin başında zaten CHP’nin sokağa çıkması var.

Murat Yetkin’in yazısı