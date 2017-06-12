Murat Yetkin: Benim damat Fethullahçı ama kızım Müslüman

2014’te bir Mayıs günüydü. Hasta ziyaretine gelenlerde de ciddi bir AK Parti ağırlığı vardı ve konu da buraya gelmişti. İşte yolsuzluk soruşturmaları Cemaatin tezgâhıydı, muhalefet onların peşine takıldığı için 30 Mart yerel seçimlerinde oy alamamıştı, az çok duyduğumuz söylemlerdi.

Ama bu farklıydı. AK Partili ziyaretçi, AK Partinin ağırlıklı bir ismi olan hasta yakınına “Başkanım” demişti, “Ben hayatımda mitinge katılmamıştım. Ama bu defa çoluğu çocuğu aldım, Kazlıçeşme’ye gittim, Başbakan’a sahip çıkmaya. Biliyorsunuz, benim damat Fethullahçı ama kızım Müslüman.”

Duyar duymaz kanım donmuştu ve az önce okuduğunuz soruyu sormuştum: Fethullahçı diye artık damadını Müslümandan saymıyor muydu?

“Yani benim kızım gerçek Müslüman” diye toparlamaya çalışmıştı AK Partili; “Damat seçimde Başbakan’a oy kullanmasın diye memleketine götürmeye kalktı ama o karşı çıkıp oyunu kullandı.”

Murat Yetkin’in yazısı