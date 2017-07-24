Murat Yetkin: Basın özgürlüğü adına harika bir gün, sizce de öyle değil mi?

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Kadri, Ahmet, edebiyat eleştirmeni Turhan Günay, karikatürist Musa Kart hep beraber hem PKK, hem FETÖ’ye aynı anda üye ve yardımcı olmakla suçlanıyorlar. Aklım almıyor.

Üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) saptamalarına göre halen 159 gazeteci, yazar, medya çalışanı tutuklu olarak yargılanıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunlardan yalnızca ikisinin sarı basın kartı sahibi olduğunu ve hiç birisinin yazıp, çizip söyledikleri nedeniyle değil, terörizm ve casusluk suçlamasıyla yargılandıklarını söylüyor.

Burası doğru, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal altında basın çalışanları daha çok terörizm ve casusluk suçlamalarıyla yargılanıyor, bir de cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret suçlamaları var.

Çünkü Türkiye’de sansür 108 yıl önce, daha Cumhuriyet ilan edilmeden kaldırılmış ya, o nedenle yargılanmıyorlar; Anayasamızın 28’inci maddesi “Basın hürdür, sansür edilemez” diyor ya.

Basın özgürlüğü adına harika bir gün, sizce de öyle değil mi?

Murat Yetkin’in yazısı