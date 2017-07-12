Murat Yetkin: Bahçeli, tabanda oluşan güç kaybını, Erdoğan’a verdiği destekle kapatma taktiğini izliyor sanki

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bahçeli, MHP’den kopuşlarla tabanda oluşan güç kaybını, Erdoğan’a verdiği destekle hükümet üzerinde etkisini artırmak suretiyle kapatma taktiğini izliyor sanki.

Erdoğan da giderek kendisi içim kilit önem taşıyan konularda Bahçeli’yi yanında bulmaya alışıyor.

Reklam

Soru, bu işbirliğinin bir ortaklık olmasa da bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği

Önümüzde seçimler var; Ankara da her ne kadar 2018 söylentileri fısıldanıyorsa da belirlenen seçim tarihi 2019.

Bu seçim öncekilerden farklı olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için artık yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Ama Meclis’te de cumhurbaşkanının başında olduğu partinin iktidarda olması için benzeri tablonun çıkması şart.

Murat Yetkin’in yazısı