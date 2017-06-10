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Murat Yetkin: Arap ülkelerini birbirinden ayrı düşüren işte bu Müslüman Kardeşler oldu


 

Suudi Arabistan ve Arap yarımadasındaki krallıkların, şeyhlik ve emirliklerin kötü örnek olacak diye kızdığı şey, aslında Mısır’da birilerinin seçimle işbaşına gelmiş olmasıydı.

Yarın bir gün, kendi halkları da seçim isteyebilirdi. Üstelik seçimi kazananın Müslüman Kardeşler gibi onların Müslümanlığını da sorgulayan cihatçı anlayışta olması, kendi halkları arasında doğabilecek tepkiyi artırabilirdi.

Mısır darbesinin de, Katar krizinin de önemli bir nedeni, varlığıyla –Araplar dışındaki Müslüman dünyada o kadar etkili olmasa da- Arap ülkelerini birbirinden ayrı düşüren, yönetimlerle halklar arasındaki uçurumu büyüten işte bu Müslüman Kardeşler oldu.

Murat Yetkin’n yazısı

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