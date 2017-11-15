Murat Yetkin: Ankara, Şam’la Moskova üzerinden dolaylı işbirliği sürecine mi girdi?

Putin hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmuş, Suriye’de “askeri çözümün söz konusu olmadığı”, siyasi çözüm bulunması gerektiği konusunda anlaştıklarını açıklamışlardı.

Erdoğan “Merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı” diye tepki gösteriyordu Esad yönetimini kast ederek; “Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun.”

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Aradan altı saat kadar geçip Erdoğan Soçi’de Putin ile iki küsur saat görüştükten sonra yaptığı açıklamada ise “Siyasi çözüm için zemin olduğunu” gördüğünü söylüyordu: “Biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz.”

Acaba bu sözleriyle Erdoğan sadece siyasi çözümün çerçevesini çizmesi beklenen Cenevre sürecinin ötesinde, geçiş döneminde Esad’ın da yönetimde olabileceğini öngören Rusya’nın çizgisine mi yaklaşıyordu?

Ya da başka türlü soralım: Aslında İdlib ateşkes sürecinden beri, Ankara Şam’la Moskova üzerinden dolaylı işbirliği sürecine mi girdi?

Murat Yetkin’in yazısı