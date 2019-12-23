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Yaramazlara biraz batar!

Murat Yetkin: AK Parti-MHP ittifakıyla pastadan pay almak isteyenler artarken, pasta küçülüyor

Öte yandan AK Parti-MHP ittifakıyla pastadan pay almak isteyenler artarken, pasta küçülüyor. AK Parti’nin kuruluşunda ortaya konan ideallerden uzaklaşıldığı iddiasıyla Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne ve Ali Babacan’ın kuruluşu muhtemelen 2020 başına kalacak partisine taban kaymaları var; bu kaymanın yüksek oranlarda olması gerekmiyor. Bu iki neden iç gerilimlerin kaynağı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteğiyle benimsenen yüzde 50+1 eşiği nedeniyle, düşük yüzdelerle oy almalarının dahi Erdoğan’a pahalıya mal olabileceği siyaset kulisinde konuşuluyor. Dahası, MHP ile ittifak yüzünden Kürt seçmen Erdoğan ile arasına mesafe koyuyor, ittifak nedeniyle artan milliyetçi söylem, son anketlerin iddiasına göre AK Parti’den MHP’ye seçmen kaybetmesine yol açıyor.

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Artan İslami söylemin bu gidişi durdurmak için mi olduğu kuşkusu bu gerekçelerden kaynaklanıyor.

Murat Yetkin’in yazısı

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