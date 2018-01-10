Murat Yetkin: AK Parti-MHP ittifakını yaşatacak formül ne olacak?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Erdoğan’ı ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçtirecek ve daha sonra AK Parti-MHP ittifakını yaşatacak formül ne olacak?

Formül, hem Erdoğan’ı ilk turda seçilmeye yaklaştıracak, hem MHP’yi yüzde 10’a takılmadan Meclis’e göndererek AK Parti’ye 2019 sonrası yardım vaadini yerine getirmesine imkân verecek, hem de, hem Hazine yardımından yararlandıracak bir formül olmalı.

Reklam

Erdoğan ve AK Parti şimdiye dek koalisyonları hep geçmiş siyasetten şikayet unsuru olarak kullandı.

Şimdi bulunacak formül ise koalisyonlardan daha da bağlayıcı bir birlikteliğe, iki partiden bir cephe çıkarmaya götürebilir siyasi hayatımızı.

Bulunacak formülün Erdoğan’ı ilk turda cumhurbaşkanı seçilme hedefine biraz daha yaklaştırıp, biraz daha rahatlatacağı belli ama Türkiye’ye neler getirip neler götüreceği henüz belli değil.

Murat Yetkin’in yazısı