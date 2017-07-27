Murat Yetkin: Adeta yargıda gizli bir el…

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Olan Türkiye’de demokratik kazanımların gerilemesine oluyor. Bir yandan 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle hesaplaşma zorunluluğu var. Bu yapılanların kimsenin yanına kâr kalmaması, hesabının verilip sorumluların cezalandırılması gerekiyor. Diğer yandan adaletin işleyişinde, kısmen de Olağanüstü Hal altında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan sorunlar, bu hesaplaşmanın hem aksamasına, hem de kurunun yanında yaşın da yanmasına neden oluyor.

Adeta yargıda gizli bir el, 15 Temmuz darbe girişimiyle hesaplaşmayı sulandırmak, sonra herkesi suçsuz ilan etmek için ömürleri boyunca Feuhullahçılarla, terör eylemleriyle mücadele etmiş insanları da aynı çuvalın içine atmaya başladı.

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Gazeteci ve yazarların tutuklu yargılanması da sanki bunun bir parçası.

Murat Yetkin’in yazısı