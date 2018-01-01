Murat Yetkin: ABD’nin hamlesi başkentlerde alarm zillerinin çalmasına neden oldu

ABD’nin yaptığı öyle bir hamle oldu ki, yalnızca Orta Doğu değil, dünyanın pek çok başkentinde alarm zillerinin çalışmasına neden olmuştur. O da ABD hükümetinin İran’daki protesto gösterilerini desteklediğini açıklaması.

Bu talihsiz ve tehlikeli açıklamanın ayrıntılarına daha sonra gireriz ama şimdilik şu kadarını söyleyelim. ABD gizli servisi CIA, İngiliz gizli servisi MI6 ile işbirliği içinde 1953 yılında İran’da petrolü millileştirmek isteyen Muhammed Musaddık’ı darbeyle devirmiştir. Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı’nda bir miktar ayrıntı bulabilirsiniz, bu darbe sonunda İran’da Şah Rıza Pehlevi’nin ABD çıkarları doğrultusunda kurduğu koyu baskıcı rejim 1979’da İslam Devrimiyle yıkılmıştır.

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Böyle kirli bir geçmişe sahip olanların verdiği destek yalnızca o protestocuların ajan ilan edilip bastırılmasına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda bütün ülkelere ABD’nin 1950’lerden 1980’lere dek sürdürdüğü darbeleri destekleme siyasetine Trump’la döndüğü mesajı verir. Trump yönetiminde ABD’nin ateşle oynadığının Kudüs’ten sonra bir işareti de İran protestolarına destek mesajı oldu.

Murat Yetkin’in yazısı