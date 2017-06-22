Murat Yetkin: AB ile işler eski geriliminde değil

…Yine Juncker’in, özellikle 16 Nisan referandumu öncesi yaşanan gerginlikte Erdoğan ve diğer hükümet yetkililerinin Avrupalı siyasetçileri Nazi, faşist olmakla suçlamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiği ve bu hitapları kabul edemeyeceklerini söylediği anlaşılıyor. Erdoğan bu eleştiriye itiraz etmemiş. Nitekim artık bu tür hitaplar da kullanılmıyor.

Özetle, AB ile işler eski geriliminde değil, ama yarın müzakere faslı açılıp katılım süreci yeniden başlayacak gibi bir hava da sanki yok.

Üst düzey bir Avrupalı kaynak bunu “Açık kapı politikası izliyoruz” diye tanımlıyor; “Kapıyı kapayan taraf biz olmayacağız, ama Türkiye geçmek isterse geçebilir. Geçmek için ne yapması gerektiğini de zaten biliyor Ankara.”

Murat Yetkin’in yazısı