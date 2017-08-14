Murat Yetkin: 16 yılda nereden nereye?

16 Nisan referandumuyla getirilen yüzde 50 artı 1 koşulu Erdoğan’ı zorluyor, bunu zaten Cumhurbaşkanı bir haftadır ifade ediyor. Bir yandan parti içinde “temizliğe” gidip, diğer yandan yeni ittifaklar yoluyla oy artırmaya çalışmak kolay değil.

Bu süreçte Cumhurbaşkanına siyasi rakiplerinin siyaset dışı yöntemlerle yoldan çekilmesinin işine yarayacağını söyleyen danışmanları, sosyal çevresi varsa etrafında, ne kendisine, ne Türkiye’ye iyilik yapıyorlar.

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Kabul etmeyen etmesin, AK Parti Türkiye siyasi tarihine damgasını vuran bir parti; 16 yılda geldiği nokta bu olmamalı.

Murat Yetkin’in yazısı