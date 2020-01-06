Murat Sevinç hocanın seminerinde neler öğrendim (neler)…

SANEM GÜVEN

Diken’de yazılarını okuduğumuz Murat Sevinç hoca, 2019 yılında Kadıköy Moda Sahnesinde sekiz hafta boyunca anayasa tarihi anlattı. Bir arkadaşım sayesinde haberdar olduğum derslere katılınca gördüm ki orada dinlediğimiz sadece anayasa tarihi değil. Yontma Taş Devri’nden kapitalizme uzanan, hem başka ülkeleri hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni konuştuğumuz bu harika derslerin içeriğini anlatmaya, sayfalar yetmez. O yüzden ben bu yazıda size, Murat hocanın eşsiz derslerinin sırrını anlatacağım.

Biliyorum ki Murat hocam bu yazıyı okuduğunda ‘eşsiz dersler’ gibi nitelemeleri abartılı bulacak. Her zamanki alçakgönüllü tavrıyla, “Ben sadece ders anlattım” diyecek. Peşinen söyleyeyim, az bile yazıyorum. Benim asıl amacım, 15 Ocak 2020’de Kadıköy Moda Sahnesi’nde yeniden başlayacak bu seminerlerden, sizlerin de yararlanmasını sağlamak.

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Dalağınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?

Hadi gelin, hep birlikte dürüstçe itiraf edelim: İlkokuldan beri sistematik olarak öğreniyoruz ve hala ne kadar az şey biliyoruz değil mi? Her gün tepe tepe kullandığımız sözcüklerin bile tanımını yapmaktan aciziz. Bugün sokaktan herhangi birini çevirin, “Siyaset nedir” diye sorun, bocalayacaktır. “Anayasa nedir” sorusuna belki “En temel kanun” yanıtını alırsınız, ama nedenini açıklayabilecek olanı zor bulursunuz.

Neden? Çünkü soru sormanın teşvik edilmediği, sınav odaklı bir eğitim sisteminde çile doldurarak büyüdük. Bugün kendi vücudumuzu bile tanımıyorsak sorumluluğun büyük kısmı bu eğitim sisteminde.

Her yer kürsü her yer üniversite

Tüm bunları yeniden düşünmemin nedeni, Murat hocanın ders anlatışı oldu. Nedenini nasılını da anlatan, zaten içimizde varolan merakı besleyen bir eğitimcinin, nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gördüm.

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İşin ilginç yanı, anayasa tarihi dinlemeye gelenler sadece hukukçular değildi. Öğrenciler, emekliler, stajyerler; doktorlar, mühendisler, mimarlar, tiyatro oyuncuları, öğretmenler ve özel sektör çalışanları vardı o sınıfta. İstanbul dışından gelip havaalanından derse yetişenler, aylar önce aldığı o çok özel konser biletini yakarak “Murat hocam sizi tercih ettim” diyenler, ödül alacağı geceye gitmek yerine derse katılanlar, Murat hocanın eski öğrencileri, yeni okurları… Hepsi oradaydı.

Nitekim Murat hoca sınıftaki çeşitliliği görünce, “Ben siyasaldaki öğrencilerime annenize babanıza da söyleyin, isterlerse gelip dersimi dinleyebilirler dedim ama galiba inanmadılar ciddi olduğuma. Oysa üniversite böyle bir şey olmalı zaten, böyle bir araya gelip, konuşup tartışmalıyız. Bugün belki kürsümde ders veremiyorum, ama inanın burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Bilmeyenler için yazayım, Murat hoca da yüzlerce meslektaşı gibi bir OHAL KHK’sıyla kamu görevinden atıldı. KHK ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde ders vermesi engellendi ama, çok şükür ki bir tiyatronun küçük bir salonunda, onu dinleyecek öğrencileriyle bir araya gelmesine engel olunamadı. Evet belki de ‘üniversite’ böyle bir şeydi, böyle olmalıydı.

Arkadaşlar, 96 yıl sonra Cumhuriyet’i ilan ediyoruz

Bu sekiz haftada konuştuklarımız arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu da vardı. 29 Ekim 1923 tarihini, 1921 Anayasası’ndaki değişiklikleri ve Cumhuriyet’in ilanını dinlediğimizde, takvimler 29 Ekim 2019 tarihini gösteriyordu. Tam 96 yıl sonra, o tiyatro salonunda sanki Cumhuriyet’i yeniden ilan ediyorduk ve ben dahil pek çok kişinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Planlı olmadığı için daha da çarpıcı olan bu çok hoş tesadüf, unutulmaz bir anı olarak o gün sınıfta bulunanların hafızalarında baş köşede yerini aldı.

1960’lı yılların Türkiye’sinde babamla karşılaşmak

Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılabilmesi için, o zamanki seçim sistemine göre Türkiye genelinde 15 ilde, tüm ilçeleriyle birlikte örgütlenmesi gerekiyordu. Bu 15 ilin içine Manisa da alınmıştı. Babam avukat Cenap Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıftayken sınavlarını, okulunu, her şeyi bırakarak Gördes’e gidip ilçe örgütünü kurmayı üstlenmişti. Sonrasında 15 yıl boyunca ilçe başkanlığı yaptı.

Murat hoca 50’li 60’lı yılların Türkiye’sini anlatırken, babamın henüz kitaplaşmamış siyaset anılarını yeniden okudum. Onun yazdıklarıyla Murat hocanın anlattıkları arasındaki paralelliği, kimi zaman birbirlerinin boşluklarını doldurduklarını hayretle gördüm ve o yılların tarihini şekillendiren yüzlerce insana derin bir saygı duydum. Babam da onlardan biriydi. Murat hocanın dersleri, bana bu paha biçilmez farkındalığı da sağlamıştı.

Bu seminerde Murat hocadan neler öğrendim?

*Yontma Taş Devri’nden başlayarak pek güzel anayasa tarihi anlatılabileceğini öğrendim.

*İngiltere kraliçesinin yetkilerini, Trump’ın yargılanma ihtimalini konuşurken tarihin güncele bağlandığında nasıl akılda kalıcı olduğunu öğrendim.

*Kavramların tanımında birleşmezsek aynı dili konuştuğumuz insanlarla bile anlaşamayacağımızı öğrendim.

*Bir toplumun inanç sisteminin, temel değerlerinin ve sınıfsal yapısının, o toplumdaki devlet yapısını belirlediğini öğrendim.

*Yurttaşlık bilincimiz olmazsa hiçbir şeyin değişmeyeceğini, o yüzden yurttaş olmak zorunda olduğumuzu öğrendim.

*Murat hocanın sırf bize göstermek veya içinden sadece bir paragraf okumak için bir sürü ağır kitap taşımasından dolayı tutkuyla iş yapmanın binbir formu olduğunu öğrendim.

*Anayasaları yaşatan içlerindeki sözcükler değil, dışarıdaki hayatmış, onu öğrendim.

*Sahip olduklarını içtenlikle paylaşan çalışkan insanların dünyayı değiştirebileceğini, pembe bir tablo çizmeden de umut verilebileceğini öğrendim.

*O kadar da yalnız olmadığımızı öğrendim.

Ha unutmadan, bir de anayasa tarihini öğrendim ki o da hepsinin üstüne bonus oldu :).

Ne diyeyim, darısı başınıza…