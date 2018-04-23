Murat Muratoğlu: Çok şükür AKP döneminde zam yapılmıyor, sadece düzenlemeye gidiliyor

Artık bütçe nasıl kevgire dönmüşse seçimi falan bekleyemiyorlar ota boka vergiyi yapıştırıyorlar. Zevk için gübre tüketen var mı bilemiyorum ama adamlar gübreye Özel Tüketim Vergisi getirdiler! Bir kısım kimyevi gübreye kilo başına 1 lira ÖTV itelediler.

Çok şükür AKP döneminde hiçbir şeye zam yapılmıyor, sadece düzenlemeye gidiliyor. Bizim millet çok uyanık ya, yok kendi sigarasını sarıp, vay efendim kendi içkisini yapıp vergiden imtina edecekti. Sizce devlet bunu yedi mi? Etil alkole tat bozucu katıp, sigara kâğıdına vergi sardılar.

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Yalan yere araba yaptık, uçak yaptık, uydu attık haberleriyle oy toplayıp ülke yönetirsen geleceğin nokta tam da burası… Ülke ekonomisinin durumu içler acısı… Halkımız kusura bakmasın, uykusu öyle ağır ki, çabalar yetersiz. “Muhalefet iyi çalışsaydı gübreye ÖTV konulmazdı” diyecekler, sandıkta yine gidip AKP’yi seçecekler. Hayırlı işler!

Murat Muratoğlu’nun yazısı