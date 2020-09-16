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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Zamlar ne kadar büyükse enflasyon o kadar düşüyor, kimse çalışmadıkça işsizlik azalıyor

Ülkede kanun var, kanunu takan yok! Kanuna göre hükümetin 3 yıllık hedeflerini içeren makro ekonomik program eylül ayının ilk haftasında açıklanmalıydı…

Neyin nasıl yapılacağını tanımlamadan temennilerden oluşan bir program sunacak. Tabii ki hiçbir derde derman olmayacak.

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Ne bütçede para kaldı. Ne israflar sonlandırıldı. Sen istediğin kadar paket aç, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma…

Öyle demeyelim aslında… Bilim adamlarımız deli gibi çalıştı, artmayan enflasyon, yükselmeyen işsizliği yarattı.

Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor. Kimse çalışmadıkça işsizlik azalıyor. Formülü bizde saklı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Şimdi de Karaada polemiği…

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